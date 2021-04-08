В Улан-Удэ участники ДТП спирали вину друг на друга

7 апреля около полудня на перекрёстке улиц Мокрова и Жердева в Улан-Удэ произошло ДТП. Девушка на автомобиле «Subaru Legacy B4» выезжала с парковки торгового центра и остановилась на красный сигнал светофора. В этот момент в задний бампер ей въехал мужчина на «Nissan Serena». ДТП обошлось без пострадавших.
Изначально мужчина признал вину в аварии. Однако спустя какое-то время начал обвинять девушку в ДТП.
- Мужчина утверждал, что девушка двигалась задним ходом и совершила столкновение с автомобилем. Девушка утверждает, что мужчина совершил с ней столкновение, не соблюдая дистанцию. Никто из участников вину не признавал, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
Разбирательства длились несколько часов. Всё это время на данном участке было затруднено движение.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ночью в Тункинском районе Бурятии водитель «Тойоты Камри» насмерть сбила женщину.