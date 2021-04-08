 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 апреля

07 апреля

Популярное

В Улан-Удэ участники ДТП спирали вину друг на друга

В Улан-Удэ участники ДТП спирали вину друг на друга
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Разбирательства длились несколько часов

7 апреля около полудня на перекрёстке улиц Мокрова и Жердева в Улан-Удэ произошло ДТП. Девушка на автомобиле «Subaru Legacy B4» выезжала с парковки торгового центра и остановилась на красный сигнал светофора. В этот момент в задний бампер ей въехал мужчина на «Nissan Serena». ДТП обошлось без пострадавших.



Изначально мужчина признал вину в аварии. Однако спустя какое-то время начал обвинять девушку в ДТП.

- Мужчина утверждал, что девушка двигалась задним ходом и совершила столкновение с автомобилем. Девушка утверждает, что мужчина совершил с ней столкновение, не соблюдая дистанцию. Никто из участников вину не признавал, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.

Разбирательства длились несколько часов. Всё это время на данном участке было затруднено движение.



Как сообщал «Байкал-Dailу», ночью в Тункинском районе Бурятии водитель «Тойоты Камри» насмерть сбила женщину.

ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ участники ДТП спирали вину друг на друга
В Улан-Удэ участники ДТП спирали вину друг на друга
Происшествия, 08.04.2021
Разбирательства длились несколько часов
Чёрную вонючую лужу обнаружили на Байкале
Чёрную вонючую лужу обнаружили на Байкале
Происшествия, 08.04.2021
Чёрная жидкость, возможно, токсична
В Улан-Удэ пропал 46-летний мужчина
В Улан-Удэ пропал 46-летний мужчина
Происшествия, 08.04.2021
Возможно, пропавший отправился на заработки в район
Забайкалец отдал мошенникам 980 тысяч рублей
Забайкалец отдал мошенникам 980 тысяч рублей
Происшествия, 08.04.2021
Только за сутки были обмануты восемь забайкальцев
В Улан-Удэ сгорел Mercedes Benz
В Улан-Удэ сгорел Mercedes Benz
Происшествия, 08.04.2021
Ущерб оценён в 450 тысяч рублей
В Иркутской области изъяли полтонны рогов лося и благородного оленя
В Иркутской области изъяли полтонны рогов лося и благородного оленя
Происшествия, 08.04.2021
Груз везли в российский город, находящийся недалеко от Китая
В Ангарске девушки обокрали ребёнка, попросив стакан воды
В Ангарске девушки обокрали ребёнка, попросив стакан воды
Происшествия, 08.04.2021
Мальчик впустил незнакомок, попросивших стакан воды
В Бурятии поджигатели уничтожили дачу
В Бурятии поджигатели уничтожили дачу
Происшествия, 08.04.2021
Пожар произошёл в Заиграевском районе
В Бурятии устроили засаду на подозрительного парня
В Бурятии устроили засаду на подозрительного парня
Происшествия, 08.04.2021
Подозрения росгвардейцев оправдались
В Бурятии в ДТП пострадал водитель Nissan X-Trail
В Бурятии в ДТП пострадал водитель Nissan X-Trail
Происшествия, 08.04.2021
Автомобиль опрокинулся в кювет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^