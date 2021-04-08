Чёрная жидкость, возможно, токсична
Чёрная лужа с вязкой, резко пахнущей жидкостью была обнаружена на льду Байкала в полукилометре от мыса Бурхан.
О луже в своём аккаунте сообщил один из пользователей Instagram. Для проверки информации на место выехали сотрудники Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». И, действительно, обнаружили загрязнение – пятно, напоминающее нефтепродукт, размером 120 Х 100 сантиметров и глубиной порядка 1 см.
- Процесс уборки занял менее получаса; потребовалась ветошь и специальные пластиковые ванны. Инспекторам по охране окружающей среды пришлось снять слой льда, чтобы полностью исключить попадание неустановленной и потенциально токсичной жидкости в озеро. Образовавшиеся в процессе уборки отходы вывезли с целью дальнейшей утилизации согласно действующему законодательству, - рассказали в «Заповедном Прибайкалье».
Но точка в этой истории ещё не поставлена. Необходимо установить человека, допустившего загрязнение.
- За подобное отношение к объекту всемирного наследия - Байкалу, предусмотрена административная ответственность. Если вы являетесь свидетелем данного инцидента или владеете информацией, которая может помочь в установлении виновника – сообщите об этом по телефону 8 964 656 0900 или личным сообщением в социальной сети ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Важно: а настоящее время выезд и выход на лёд Байкала запрещены. Передвигаться по природному покрытию, которое сейчас стремительно разрушается, допустимо и безопасно только на судне на воздушной подушке, - заключили инспекторы.
Чёрную вонючую лужу обнаружили на Байкале
Происшествия, Фото:
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