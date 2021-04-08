 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 апреля

07 апреля

Популярное

Чёрную вонючую лужу обнаружили на Байкале

Чёрную вонючую лужу обнаружили на Байкале
Происшествия,  Фото:из архива
Чёрная жидкость, возможно, токсична

Чёрная лужа с вязкой, резко пахнущей жидкостью была обнаружена на льду Байкала в полукилометре от мыса Бурхан.

О луже в своём аккаунте сообщил один из пользователей Instagram. Для проверки информации на место выехали сотрудники Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». И, действительно, обнаружили загрязнение – пятно, напоминающее нефтепродукт, размером 120 Х 100 сантиметров и глубиной порядка 1 см.

- Процесс уборки занял менее получаса; потребовалась ветошь и специальные пластиковые ванны. Инспекторам по охране окружающей среды пришлось снять слой льда, чтобы полностью исключить попадание неустановленной и потенциально токсичной жидкости в озеро. Образовавшиеся в процессе уборки отходы вывезли с целью дальнейшей утилизации согласно действующему законодательству, - рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

Но точка в этой истории ещё не поставлена. Необходимо установить человека, допустившего загрязнение.

- За подобное отношение к объекту всемирного наследия - Байкалу, предусмотрена административная ответственность. Если вы являетесь свидетелем данного инцидента или владеете информацией, которая может помочь в установлении виновника – сообщите об этом по телефону 8 964 656 0900 или личным сообщением в социальной сети ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Важно: а настоящее время выезд и выход на лёд Байкала запрещены. Передвигаться по природному покрытию, которое сейчас стремительно разрушается, допустимо и безопасно только на судне на воздушной подушке, - заключили инспекторы.

Байкал загрязнение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ участники ДТП спирали вину друг на друга
В Улан-Удэ участники ДТП спирали вину друг на друга
Происшествия, 08.04.2021
Разбирательства длились несколько часов
Чёрную вонючую лужу обнаружили на Байкале
Чёрную вонючую лужу обнаружили на Байкале
Происшествия, 08.04.2021
Чёрная жидкость, возможно, токсична
В Улан-Удэ пропал 46-летний мужчина
В Улан-Удэ пропал 46-летний мужчина
Происшествия, 08.04.2021
Возможно, пропавший отправился на заработки в район
Забайкалец отдал мошенникам 980 тысяч рублей
Забайкалец отдал мошенникам 980 тысяч рублей
Происшествия, 08.04.2021
Только за сутки были обмануты восемь забайкальцев
В Улан-Удэ сгорел Mercedes Benz
В Улан-Удэ сгорел Mercedes Benz
Происшествия, 08.04.2021
Ущерб оценён в 450 тысяч рублей
В Иркутской области изъяли полтонны рогов лося и благородного оленя
В Иркутской области изъяли полтонны рогов лося и благородного оленя
Происшествия, 08.04.2021
Груз везли в российский город, находящийся недалеко от Китая
В Ангарске девушки обокрали ребёнка, попросив стакан воды
В Ангарске девушки обокрали ребёнка, попросив стакан воды
Происшествия, 08.04.2021
Мальчик впустил незнакомок, попросивших стакан воды
В Бурятии поджигатели уничтожили дачу
В Бурятии поджигатели уничтожили дачу
Происшествия, 08.04.2021
Пожар произошёл в Заиграевском районе
В Бурятии устроили засаду на подозрительного парня
В Бурятии устроили засаду на подозрительного парня
Происшествия, 08.04.2021
Подозрения росгвардейцев оправдались
В Бурятии в ДТП пострадал водитель Nissan X-Trail
В Бурятии в ДТП пострадал водитель Nissan X-Trail
Происшествия, 08.04.2021
Автомобиль опрокинулся в кювет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^