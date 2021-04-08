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В Иркутской области электрик, потерявший обе руки, отсудил миллион рублей

В Иркутской области электрик, потерявший обе руки, отсудил миллион рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавший требовал с компании семь миллионов

В Слюдянском районе Иркутской области электрик, потерявший обе руки, отсудил компенсацию в 1 млн рублей у фирмы.

В марте 2019 года мужчина был принят на работу электриком в компанию. В следующем месяце с ним на работе произошёл несчастный случай. Мужчине ампутировали обе руки до локтей.

Инспекция труда провела расследование и подтвердила, что несчастный случай произошёл по вине работодателя.

Пострадавший мужчина просил компенсацию морального вреда в семь миллионов рублей.

Компания платить отказывалась. На суде представитель фирмы заявил, что они якобы не организовывали стажировку этого рабочего. Более того, заявили, что имеется приказ «Об отстранении от работы» электрика до прохождения им проверки знания и аттестации. По некоторому совпадению, этот приказ был выпущен за два дня до несчастного случая. Но при этом начальник отдела кадров якобы «медлил» и не довёл его до работника.

Суд удовлетворил иск.

- Работодатель не обеспечил безопасные условия труда своих работников при исполнении ими трудовых функций, поэтому ответственность за вред, полученный истцом при исполнении им трудовых обязанностей, несет ответчик. В связи с этим суд взыскал с ООО в пользу гражданина компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Решение суда вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Слюдянского районного суда.

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