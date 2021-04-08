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Забайкалец отдал мошенникам 980 тысяч рублей

Забайкалец отдал мошенникам 980 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Только за сутки были обмануты восемь забайкальцев

6 апреля восемь забайкальцев пострадали от мошенников, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Самую большую сумму аферисты похитили у 44-летнего жителя посёлка Новая Чара. Мужчина выполнил указания звонившего, в результате на его имя были оформлены два кредита и в дальнейшем похищены 980 659 рублей.

От мошенников пострадали жители Читы, Агинского, Ононского и Могойтуйского районов. Сумма ущерба варьируется от 17 до 219 тысяч рублей.

Кроме того, денег лишились и два жителя Читы, которых обманули мошенники под предлогам продажи фотоаппарата и машины «ГАЗ-66». Потерпевшие отдали мошенникам 31 и 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными и не совершать необдуманных поступков. Самый надежный способ сохранить свои сбережения – не выполнять никакие указания человека, обратившегося по телефону, кем бы он не представится – работником банка, сотрудником полиции или иных правоохранительных органов. 
мошенничество
 
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