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В Иркутской области изъяли полтонны рогов лося и благородного оленя

В Иркутской области изъяли полтонны рогов лося и благородного оленя
Происшествия,  Фото:управление Россельхознадзора
Груз везли в российский город, находящийся недалеко от Китая

7 апреля на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка была досмотрена фура, следующая из Екатеринбурга в Уссурийск.

В прицепе фуры надзорные органы обнаружили несколько ящиков с рогами диких животных без сопроводительных ветеринарных документов. Общий вес дериватов (рога лося, изюбря, марала) составил около 500 кг.



- За нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору, владелец товара привлечён к ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ. Наложен административный штраф, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Незаконный груз полицейские изъяли и поместили на ответственное хранение для выяснения обстоятельств.


дериваты Россельхознадзор
 
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