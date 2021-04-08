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В Ангарске девушки обокрали ребёнка, попросив стакан воды

В Ангарске девушки обокрали ребёнка, попросив стакан воды
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мальчик впустил незнакомок, попросивших стакан воды

В Иркутской области полицейские задержали двух девушек, подозреваемых в кражах.

Несколько дней назад в полицию обратилась жительница Ангарска и сообщила, что во время её отсутствия дома неизвестные украли золотые украшения. Ангарчанка рассказала, что её 12-летний сын впустил в квартиру двух незнакомок, которые попросили у него стакан воды. Пока одна из недобропорядочных гостей отвлекала внимание мальчика, другая попросилась в туалет. Но вместо санузла отправилась в спальню, где из тумбочки украла шкатулку с драгоценностями. После чего они ушли.

В течение нескольких часов оперативники установили личности подозреваемых. Воровки были задержаны. Ими оказались 21 и 23-летние жительницы Тулунского района, одна из которых уже была ранее судима.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанным избрана мера пресечения в виде помещения под стражу.

Фигурантки проверяются на предмет совершения аналогичных преступлений, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. 
кража
 
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