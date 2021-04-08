Ещё одну фигурантку сейчас разыскивают
Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти местных жителей в возрасте от 26 до 38 лет. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
Весной 2019 года один из обвиняемых с целью организации и проведения азартных игр привлёк трёх своих знакомых, которые в свою очередь, также вовлекли ещё двух лиц.
Между членами группы были распределены основные функции и обязанности, в том числе по планированию деятельности, покупке оборудования, приёму персонала игорного заведения, привлечению игроков, организации игр в предварительно оборудованном помещении, а также распределению дохода. «Деятельность преступной группы осуществлялась вплоть до пресечения её правоохранительными органами», - отметили в прокуратуре Иркутской области.
Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении одной 29-летней фигурантки уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с её розыском.
В Ангарске предстанут перед судом организаторы азартных игр
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