 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 апреля

07 апреля

Популярное

В Ангарске предстанут перед судом организаторы азартных игр

В Ангарске предстанут перед судом организаторы азартных игр
Происшествия, 
Ещё одну фигурантку сейчас разыскивают

Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти местных жителей в возрасте от 26 до 38 лет. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Весной 2019 года один из обвиняемых с целью организации и проведения азартных игр привлёк трёх своих знакомых, которые в свою очередь, также вовлекли ещё двух лиц.

Между членами группы были распределены основные функции и обязанности, в том числе по планированию деятельности, покупке оборудования, приёму персонала игорного заведения, привлечению игроков, организации игр в предварительно оборудованном помещении, а также распределению дохода. «Деятельность преступной группы осуществлялась вплоть до пресечения её правоохранительными органами», - отметили в прокуратуре Иркутской области.

Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении одной 29-летней фигурантки уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с её розыском.
игровые автоматы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии поджигатели уничтожили дачу
В Бурятии поджигатели уничтожили дачу
Происшествия, 08.04.2021
Пожар произошёл в Заиграевском районе
В Бурятии устроили засаду на подозрительного парня
В Бурятии устроили засаду на подозрительного парня
Происшествия, 08.04.2021
Подозрения росгвардейцев оправдались
В Бурятии в ДТП пострадал водитель Nissan X-Trail
В Бурятии в ДТП пострадал водитель Nissan X-Trail
Происшествия, 08.04.2021
Автомобиль опрокинулся в кювет
В Улан-Удэ будут судить братьев, наводнивших магазины палёным алкоголем
В Улан-Удэ будут судить братьев, наводнивших магазины палёным алкоголем
Происшествия, 08.04.2021
Во время обыска изъяли 50 тысяч пачек сигарет и сотни бутылок алкоголя
В Бурятии едва не сгорело кладбище
В Бурятии едва не сгорело кладбище
Происшествия, 08.04.2021
Огонь повредил венки на многих могилах
В Бурятии по улицам Бабушкина текут канализационные стоки
В Бурятии по улицам Бабушкина текут канализационные стоки
Происшествия, 07.04.2021
Жители Бабушкина жалуются на сточные воды и невыносимую вонь
В Бурятии из-за детской шалости сгорела крыша
В Бурятии из-за детской шалости сгорела крыша
Происшествия, 07.04.2021
Пожар произошёл в двухэтажном здании
В Бурятии на ходу загорелся автомобиль
В Бурятии на ходу загорелся автомобиль
Происшествия, 07.04.2021
Водитель вовремя почувствовал запах дыма

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^