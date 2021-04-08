В Ангарске предстанут перед судом организаторы азартных игр

Ещё одну фигурантку сейчас разыскивают



Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти местных жителей в возрасте от 26 до 38 лет. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.



Весной 2019 года один из обвиняемых с целью организации и проведения азартных игр привлёк трёх своих знакомых, которые в свою очередь, также вовлекли ещё двух лиц.



Между членами группы были распределены основные функции и обязанности, в том числе по планированию деятельности, покупке оборудования, приёму персонала игорного заведения, привлечению игроков, организации игр в предварительно оборудованном помещении, а также распределению дохода. «Деятельность преступной группы осуществлялась вплоть до пресечения её правоохранительными органами», - отметили в прокуратуре Иркутской области.



Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении одной 29-летней фигурантки уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с её розыском.

