Оценку ущерба и восстановительные работы начнут после спада воды
В Забайкальском крае в Красночикойском районе зафиксировано подтопление автомобильной дороги Коротково-Менза на 155-157 километре в районе «прижима». Затруднён проезд транспортных средств. С 5 апреля на территории сельского поселения «Мензинское» был введён режим «Чрезвычайной ситуации».
- В результате выхода наледневых вод реки Менза подтоплен участок дороги регионального значения Коротково-Менза. Оценить ущерб и начать восстановительные работы возможно будет после спада воды. Для недопущения подобной ситуации, принято решение о включении в план ремонта данного участка дороги с поднятием насыпи земляного полотна, – пояснил глава регионального Минстроя Денис Удод.
Он также отметил, что с посёлком Менза обеспечено авиасообщение. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
В забайкальском посёлке введён режим ЧС из-за подтопления дороги
Происшествия, Фото:
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