Нападавшего задержали ЧОПовцы
Днём 2 апреля в Братске мужчина совершил разбойное нападение на офис микрофинансовой организации. Мужчина, угрожая работнице ножом, забрал выручку и убежал. Однако спустя несколько минут его задержали сотрудники частного охранного агентства, прибывшие на сигнал тревоги. ЧОПовцы передали задержанного сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Нападавшим оказался 30-летний местный житель, который ранее уже неоднократно попадал в поле зрение правоохранительных органов. Задержанный признался, что планировал потратить похищенные деньги на спиртное.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. В настоящий момент устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.
В Братске мужчина с ножом напал на офис микрозаймов
Происшествия, Фото:
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