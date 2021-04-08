В Братске мужчина с ножом напал на офис микрозаймов

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Нападавшего задержали ЧОПовцы



Днём 2 апреля в Братске мужчина совершил разбойное нападение на офис микрофинансовой организации. Мужчина, угрожая работнице ножом, забрал выручку и убежал. Однако спустя несколько минут его задержали сотрудники частного охранного агентства, прибывшие на сигнал тревоги. ЧОПовцы передали задержанного сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Нападавшим оказался 30-летний местный житель, который ранее уже неоднократно попадал в поле зрение правоохранительных органов. Задержанный признался, что планировал потратить похищенные деньги на спиртное.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.



Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. В настоящий момент устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.



