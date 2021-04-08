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В Бурятии устроили засаду на подозрительного парня

В Бурятии устроили засаду на подозрительного парня
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Подозрения росгвардейцев оправдались

На днях, находясь на маршруте патрулирования в селе Турунтаево, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили на окраине села подозрительного молодого человека. 

Сотрудники устроили засадные мероприятия, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

В итоге парня задержали, когда он возвращался с поля по единственной лесной дороге. У задержанного оказался при себе пакет в веществом с характерным запахом конопли. Молодого человека доставили в отдел полиции.

Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством, весом около 300 граммов. Неработающий 25-летний местный житель сознался, что дикую коноплю собрал для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Росгвардия
 
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