Подозрения росгвардейцев оправдались
На днях, находясь на маршруте патрулирования в селе Турунтаево, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили на окраине села подозрительного молодого человека.
Сотрудники устроили засадные мероприятия, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В итоге парня задержали, когда он возвращался с поля по единственной лесной дороге. У задержанного оказался при себе пакет в веществом с характерным запахом конопли. Молодого человека доставили в отдел полиции.
Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством, весом около 300 граммов. Неработающий 25-летний местный житель сознался, что дикую коноплю собрал для личного пользования.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Бурятии устроили засаду на подозрительного парня
Происшествия, Фото:
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