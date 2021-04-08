В Бурятии устроили засаду на подозрительного парня

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Подозрения росгвардейцев оправдались



На днях, находясь на маршруте патрулирования в селе Турунтаево, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили на окраине села подозрительного молодого человека.



Сотрудники устроили засадные мероприятия, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



В итоге парня задержали, когда он возвращался с поля по единственной лесной дороге. У задержанного оказался при себе пакет в веществом с характерным запахом конопли. Молодого человека доставили в отдел полиции.



Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством, весом около 300 граммов. Неработающий 25-летний местный житель сознался, что дикую коноплю собрал для личного пользования.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

