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В Бурятии в ДТП пострадал водитель Nissan X-Trail

В Бурятии в ДТП пострадал водитель Nissan X-Trail
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобиль опрокинулся в кювет

Накануне днём, 7 апреля, в Кабанском районе в Бурятии в ДТП пострадал 63-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail.

На 47 км автодороги «Береговая – Кабанск – Посольское» водитель не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул автомобиль.

- Водитель с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ночью в Тункинском районе автомобиль «Тойота Камри» насмерть сбил женщину
ДТП
 
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