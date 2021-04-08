В ДТП в Иркутской области один человек погиб и трое пострадали





Накануне, 7 апреля, в Усольском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Всё случилось около 14.40 часов на федеральной трассе «Сибирь» в районе посёлка Биликтуй. Столкнулись три автомобиля – «Тойота Ранкс», «Тойота Лэнд Крузер» и «Тойота Хайлюкс Сурф».В результате ДТП на месте происшествия скончался 35-летний водитель «Тойоты Хайлюкс Сурф».Также за медицинской помощью обратились трое других участников аварии, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.