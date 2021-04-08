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В Улан-Удэ будут судить братьев, наводнивших магазины палёным алкоголем

В Улан-Удэ будут судить братьев, наводнивших магазины палёным алкоголем
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Во время обыска изъяли 50 тысяч пачек сигарет и сотни бутылок алкоголя

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении двух братьев, которые поставляли в магазины поддельные алкоголь и сигареты.

Старший из братьев ранее работал торговым представителем и занимался продажами табака, пива, продуктов в Улан-Удэ. Позже палёный алкоголь он продавал как раз тем, с кем познакомился во время работы торгпредом.

- Мужчина приобретал табачные изделия и алкоголь с поддельными специальными и акцизными марками и сбывал их покупателям в Улан-Удэ. Известно, что часть продукции была доставлена из Ивановской области. Для увеличения прибыли от продаж он привлёк к противоправной деятельности брата, который преимущественно распространял контрафактный товар на территории ближайших районов республики. Как правило, по цене ниже минимальной розничной. Низкую стоимость продукции фигуранты объясняли «просроченными сертификатами и марками» и продавали её предпочтительно «своим», избегая наличия водки на прилавках, - сообщили в МВД по Бурятии.

В ходе обысков в жилищах и местах хранения контрафактной продукции из незаконного оборота изъято 600 литров этилового спирта, около 50 тысяч пачек табачных изделий и 559 бутылок алкоголя различных наименований с поддельными федеральными специальными и акцизными марками.

Наложен арест на имущество обвиняемых в размере 2 миллионов 250 тысяч рублей с целью исполнения приговора.

- В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд, - сообщили в МВД по Бурятии.

контрафактная продукция
 
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