Беглого преступника из Бурятии поймали в аэропорту Читы

Беглеца поместили в спецприёмник



В читинском аэропорту «Кадала» поймали 29-летнего жителя Бурятии, находившегося в федеральном розыске. Мужчину объявило в розыск УФСИН по Бурятии.



Беглец обвиняется по статье «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны».



- Мужчину задержал в аэропорту наряд патрульно-постовой службы Читинского линейного отдела МВД России на транспорте с использованием терминала «ТМ-5». В настоящее время фигурант помещён в спецприёмник для задержания лиц, арестованных в административном порядке УМВД России по городу Чите, - сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.



