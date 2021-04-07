 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 апреля

06 апреля

Популярное

В Бурятии из-за детской шалости сгорела крыша

В Бурятии из-за детской шалости сгорела крыша
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в двухэтажном здании

Ночью 6 апреля в улусе Тохой Селенгинского района Бурятии загорелось двухэтажное бесхозное здание.

На ликвидацию возгорания были привлечены представители пожарной части №40 и пожарные добровольной пожарной команды сельского поселения «Загустайское».



На момент прибытия пожарных горела кровля двухэтажного кирпичного неэксплуатируемого здания. Добровольцы и пожарные потушили огонь и не дали ему распространиться на здание. 

Сгорело битумное покрытие кровли на площади 25 кв. м.

Предположительная причина пожара – детская шалость, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии по улицам Бабушкина текут канализационные стоки
В Бурятии по улицам Бабушкина текут канализационные стоки
Происшествия, 07.04.2021
Жители Бабушкина жалуются на сточные воды и невыносимую вонь
В Бурятии из-за детской шалости сгорела крыша
В Бурятии из-за детской шалости сгорела крыша
Происшествия, 07.04.2021
Пожар произошёл в двухэтажном здании
В Бурятии на ходу загорелся автомобиль
В Бурятии на ходу загорелся автомобиль
Происшествия, 07.04.2021
Водитель вовремя почувствовал запах дыма
В Бурятии дело о мошенничестве отправлено на новое рассмотрение
В Бурятии дело о мошенничестве отправлено на новое рассмотрение
Происшествия, 07.04.2021
В суде апелляционной инстанции полагают, что это была всё-таки кража
В Чите изъяли более 20 тонн спирта
В Чите изъяли более 20 тонн спирта
Происшествия, 07.04.2021
Спирт купили двое родственников
В Иркутске местные жители раскрыли закладчицу
В Иркутске местные жители раскрыли закладчицу
Происшествия, 07.04.2021
Полицейские задержали наркосбытчицу
Пьяный улан-удэнец спускался по простыням с пятого этажа
Пьяный улан-удэнец спускался по простыням с пятого этажа
Происшествия, 07.04.2021
Для спасения мужчины вызвали автоподъёмник МЧС
Житель Иркутской области из ревности убил двух человек
Житель Иркутской области из ревности убил двух человек
Происшествия, 07.04.2021
Убийца был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Житель Бурятии убил свою мать
Житель Бурятии убил свою мать
Происшествия, 07.04.2021
Свою вину убийца не признал
В Улан-Удэ дети играли на краю полыньи
В Улан-Удэ дети играли на краю полыньи
Происшествия, 07.04.2021
К детям срочно выехали спасатели

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^