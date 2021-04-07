В Бурятии из-за детской шалости сгорела крыша









Сгорело битумное покрытие кровли на площади 25 кв. м.



Предположительная причина пожара – детская шалость, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





Ночью 6 апреля в улусе Тохой Селенгинского района Бурятии загорелось двухэтажное бесхозное здание.На ликвидацию возгорания были привлечены представители пожарной части №40 и пожарные добровольной пожарной команды сельского поселения «Загустайское».На момент прибытия пожарных горела кровля двухэтажного кирпичного неэксплуатируемого здания. Добровольцы и пожарные потушили огонь и не дали ему распространиться на здание.