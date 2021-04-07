Семья на учёте не состояла
В Иркутской области прокуратура организовала проверку по факту гибели двух маленьких детей на пожаре.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 6 апреля в посёлке Окунайский Казачинско-Ленского района в Иркутской области произошёл пожар в частном доме. Погибли брат с сестрой – семилетний мальчик и трёхлетняя девочка. Родителей в момент пожара дома не было.
На место выезжал прокурор Казачинско-Ленского района. По предварительным данным, семья на учёте в органах системы профилактики не состояла.
- В связи с указанными обстоятельствами прокуратурой района организована проверка исполнения органами системы профилактики требований законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в областной прокуратуре.
В Иркутской области прокуратура начала проверку после гибели детей на пожаре
Происшествия, Фото:
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