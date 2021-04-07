 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 апреля

06 апреля

Популярное

В Чите изъяли более 20 тонн спирта

В Чите изъяли более 20 тонн спирта
Происшествия, 
Спирт купили двое родственников

В Чите полицейские изъяли из незаконного оборота более 20 тонн спиртосодержащей жидкости, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

Задержаны 28-летний читинец и его 50-летний родственник. Они купили у неизвестного спирт для дальнейшей продажи.

Не имея соответствующую лицензию и сопроводительные документы, мужчины хранили жидкость на оптовой базе в Чите. В арендованном складском помещении и из контейнера изъято 23090 литров спиртосодержащей жидкости в канистрах ёмкостью 10 литров, с долей этилового спирта 96,0%.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от трёх до четырёх миллионов рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Полицейские устанавливают каналы поставки нелегальной продукции в регион.

спиртосодержащая жидкость
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии дело о мошенничестве отправлено на новое рассмотрение
В Бурятии дело о мошенничестве отправлено на новое рассмотрение
Происшествия, 07.04.2021
В суде апелляционной инстанции полагают, что это была всё-таки кража
В Чите изъяли более 20 тонн спирта
В Чите изъяли более 20 тонн спирта
Происшествия, 07.04.2021
Спирт купили двое родственников
В Иркутске местные жители раскрыли закладчицу
В Иркутске местные жители раскрыли закладчицу
Происшествия, 07.04.2021
Полицейские задержали наркосбытчицу
Пьяный улан-удэнец спускался по простыням с пятого этажа
Пьяный улан-удэнец спускался по простыням с пятого этажа
Происшествия, 07.04.2021
Для спасения мужчины вызвали автоподъёмник МЧС
Житель Иркутской области из ревности убил двух человек
Житель Иркутской области из ревности убил двух человек
Происшествия, 07.04.2021
Убийца был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Житель Бурятии убил свою мать
Житель Бурятии убил свою мать
Происшествия, 07.04.2021
Свою вину убийца не признал
В Улан-Удэ дети играли на краю полыньи
В Улан-Удэ дети играли на краю полыньи
Происшествия, 07.04.2021
К детям срочно выехали спасатели
В Улан-Удэ в ДТП попал 17-летний подросток на мотоцикле
В Улан-Удэ в ДТП попал 17-летний подросток на мотоцикле
Происшествия, 07.04.2021
Момент столкновения джипа и мотоцикла запечатлела камера

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^