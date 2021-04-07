Спирт купили двое родственников
В Чите полицейские изъяли из незаконного оборота более 20 тонн спиртосодержащей жидкости, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Задержаны 28-летний читинец и его 50-летний родственник. Они купили у неизвестного спирт для дальнейшей продажи.
Не имея соответствующую лицензию и сопроводительные документы, мужчины хранили жидкость на оптовой базе в Чите. В арендованном складском помещении и из контейнера изъято 23090 литров спиртосодержащей жидкости в канистрах ёмкостью 10 литров, с долей этилового спирта 96,0%.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от трёх до четырёх миллионов рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Полицейские устанавливают каналы поставки нелегальной продукции в регион.
В Чите изъяли более 20 тонн спирта
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