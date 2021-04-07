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Забайкальцу предъявили обвинение в сексуальном насилии над 5-летней дочерью

Забайкальцу предъявили обвинение в сексуальном насилии над 5-летней дочерью
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина отправлен под стражу

33-летнему жителю посёлка Забайкальск, задержанного за надругательство над маленькой дочерью, предъявили обвинение. Его подозревают в насилии сексуального характера, совершённом с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

По данным следствия, в ночь на 31 марта в посёлке Забайкальск мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил сексуальное насилие над пятилетней дочерью. Как сообщал «Байкал-Dailу», утром о произошедшем девочка рассказала матери, которая обратилась в полицию. Мужчина сперва пустился в бега, но затем сам пришёл в полицию в Чите.

По ходатайству следователей в отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

По уголовному делу следователи назначили проведение ряда судебных экспертиз, в том числе сексолого-психолого-психиатрическая, а также экспертиза ДНК, ряд судебных медицинских и другие.
сексуальное насилие
 
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