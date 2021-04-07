В Иркутске местные жители раскрыли закладчицу

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские задержали наркосбытчицу



В дежурную часть полиции Иркутска обратились жители Свердловского района. Люди сообщили, что по улице Лесогорская возле жилого дома ходит девушка и размещает на улице какие-то предметы.



Прибывшие на место сотрудники отдела по обороту за контролем наркотиков задержали 30-летнюю местную жительницу. При обыске личных вещей у неё оперативники обнаружили и изъяли пакет с 20 граммами синтетических наркотиков. Это является крупным размером.



Установлены ещё четыре тайника с закладками на территории Иркутского района, которыми планировала заняться подозреваемая.



Женщина ранее была судима. Задержанная совмещала подработку с официальной работой мерчендайзера.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

