Полицейские задержали наркосбытчицу
В дежурную часть полиции Иркутска обратились жители Свердловского района. Люди сообщили, что по улице Лесогорская возле жилого дома ходит девушка и размещает на улице какие-то предметы.
Прибывшие на место сотрудники отдела по обороту за контролем наркотиков задержали 30-летнюю местную жительницу. При обыске личных вещей у неё оперативники обнаружили и изъяли пакет с 20 граммами синтетических наркотиков. Это является крупным размером.
Установлены ещё четыре тайника с закладками на территории Иркутского района, которыми планировала заняться подозреваемая.
Женщина ранее была судима. Задержанная совмещала подработку с официальной работой мерчендайзера.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске местные жители раскрыли закладчицу
Происшествия, Фото:
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