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В Иркутске местные жители раскрыли закладчицу

В Иркутске местные жители раскрыли закладчицу
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские задержали наркосбытчицу

В дежурную часть полиции Иркутска обратились жители Свердловского района. Люди сообщили, что по улице Лесогорская возле жилого дома ходит девушка и размещает на улице какие-то предметы.

Прибывшие на место сотрудники отдела по обороту за контролем наркотиков задержали 30-летнюю местную жительницу. При обыске личных вещей у неё оперативники обнаружили и изъяли пакет с 20 граммами синтетических наркотиков. Это является крупным размером.

Установлены ещё четыре тайника с закладками на территории Иркутского района, которыми планировала заняться подозреваемая.

Женщина ранее была судима. Задержанная совмещала подработку с официальной работой мерчендайзера.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
наркотики
 
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