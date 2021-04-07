Пьяный улан-удэнец спускался по простыням с пятого этажа



В этот момент лезущий вниз мужчина спустился на балкон квартиры на четвёртом этаже и хотел лезть дальше.



Росгвардейцы вызвали пожарных и скорую помощь, а сами в это время уговаривали мужчину остаться на месте. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.



Затем на место прибыл автоподъёмник МЧС. Росгвардеец поднялся в люльке автоподъёмника, загрузил туда мужчину и спустил его на землю.





В Улан-Удэ развернули спасательную операцию мужчине, который спускался с высоты по простыням, об этом рассказали в Росгвардии по Бурятии.Всё произошло в многоквартирном доме на улице Павлова. Люди увидели, как с пятого этажа по простыням спускается и в любой момент может упасть мужчина.На помощь прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Сотрудники рассредоточились, старший группы отправился в квартиру на третьем этаже.Выяснилось, что 55-летний мужчина распивал спиртные напитки, и его закрыли в квартире на пятом этаже. Он решил выйти на улицу через балкон, спустившись по связанным простыням.Мужчину передали врачам для осмотра и полицейским для дальнейшего разбирательства.