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Пьяный улан-удэнец спускался по простыням с пятого этажа

Пьяный улан-удэнец спускался по простыням с пятого этажа
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Для спасения мужчины вызвали автоподъёмник МЧС

В Улан-Удэ развернули спасательную операцию мужчине, который спускался с высоты по простыням, об этом рассказали в Росгвардии по Бурятии. 

Всё произошло в многоквартирном доме на улице Павлова. Люди увидели, как с пятого этажа по простыням спускается и в любой момент может упасть мужчина.

На помощь прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Сотрудники рассредоточились, старший группы отправился в квартиру на третьем этаже.
 
В этот момент лезущий вниз мужчина спустился на балкон квартиры на четвёртом этаже и хотел лезть дальше.

Росгвардейцы вызвали пожарных и скорую помощь, а сами в это время уговаривали мужчину остаться на месте. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Затем на место прибыл автоподъёмник МЧС. Росгвардеец поднялся в люльке автоподъёмника, загрузил туда мужчину и спустил его на землю.



Выяснилось, что 55-летний мужчина распивал спиртные напитки, и его закрыли в квартире на пятом этаже. Он решил выйти на улицу через балкон, спустившись по связанным простыням.

Мужчину передали врачам для осмотра и полицейским для дальнейшего разбирательства. 
Росгвардия алкогольное опьянение
 
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