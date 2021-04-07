Поезд следовал в Китай
Железы кабарги обнаружили читинские таможенники и сотрудники Пограничного управления ФСБ при осмотре грузового поезда с лесоматериалами. Состав следовал через пункт пропуска ЖДПП Забайкальск в Китай.
Упакованные в полиэтиленовые пакеты дериваты (64 штуки) были обнаружены в конструктивных полостях вагона с лесоматериалами. Предметы контрабанды направлены на экспертизу, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
- В 2020 году сотрудники поста пресекли несколько попыток незаконного вывоза в Китай дериватов: лап медведя, хвостов, желез и фрагментов рога благородного оленя, - рассказала и.о. начальника таможенного поста ЖДПП Забайкальск Наталья Якипова.
Железы кабарги пытались вывезти из Забайкалья в вагоне с лесом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Свою вину убийца не признал
К детям срочно выехали спасатели
Момент столкновения джипа и мотоцикла запечатлела камера
Изъято 25 единиц огнестрельного оружия
Супруги мошенничали при продаже дома
Родителей дома не было
Обокраденная пациентка вскоре умерла
Виновник аварии скрылся с места
Автомобиль остановили возле колонии
Ущерб был причинён объектам животного мира
Смертельный наезд произошёл на трассе
Водитель и пассажир были пьяны и не пристёгнуты
Вор орудовал под носом спящего продавца
Похитителю ребёнка грозит до 12 лет
Заключённый представлялся прокурором