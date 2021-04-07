Железы кабарги пытались вывезти из Забайкалья в вагоне с лесом

Происшествия, Фото: Читинская таможня

Поезд следовал в Китай



Железы кабарги обнаружили читинские таможенники и сотрудники Пограничного управления ФСБ при осмотре грузового поезда с лесоматериалами. Состав следовал через пункт пропуска ЖДПП Забайкальск в Китай.



Упакованные в полиэтиленовые пакеты дериваты (64 штуки) были обнаружены в конструктивных полостях вагона с лесоматериалами. Предметы контрабанды направлены на экспертизу, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.



- В 2020 году сотрудники поста пресекли несколько попыток незаконного вывоза в Китай дериватов: лап медведя, хвостов, желез и фрагментов рога благородного оленя, - рассказала и.о. начальника таможенного поста ЖДПП Забайкальск Наталья Якипова.

