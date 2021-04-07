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Железы кабарги пытались вывезти из Забайкалья в вагоне с лесом

Железы кабарги пытались вывезти из Забайкалья в вагоне с лесом
Происшествия,  Фото:Читинская таможня
Поезд следовал в Китай

Железы кабарги обнаружили читинские таможенники и сотрудники Пограничного управления ФСБ при осмотре грузового поезда с лесоматериалами. Состав следовал через пункт пропуска ЖДПП Забайкальск в Китай.

Упакованные в полиэтиленовые пакеты дериваты (64 штуки) были обнаружены в конструктивных полостях вагона с лесоматериалами. Предметы контрабанды направлены на экспертизу, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

- В 2020 году сотрудники поста пресекли несколько попыток незаконного вывоза в Китай дериватов: лап медведя, хвостов, желез и фрагментов рога благородного оленя, - рассказала и.о. начальника таможенного поста ЖДПП Забайкальск Наталья Якипова.
Таможня контрабанда
 
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