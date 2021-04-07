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Житель Иркутской области из ревности убил двух человек

Житель Иркутской области из ревности убил двух человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийца был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего мужчины, убившего двух человек.

В феврале 2020 года житель города Алзамай Нижнеудинского района, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, напал на вышедших из дома 29-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, с которой ранее проживал. На почве ревности он нанёс им удары заранее приготовленным ножом. Мужчина и женщина скончались.

Суд назначил убийце наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на срок до 1 года 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

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