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Житель Бурятии убил свою мать

Житель Бурятии убил свою мать
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Свою вину убийца не признал

3 августа 2020 года житель Селенгинского района Бурятии убил свою мать. Это произошло, когда семья распивала спиртное. Они поссорились, и мужчина несколько раз ударил маму по голове.

5 августа женщина скончалась в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

На суде мужчина свою вину не признал. При этом ранее он давал признательные показания, но на суде заявил, что оговорил себя.

Однако суд, изучив материалы дела, выслушав свидетелей, признал его виновным. С учётом смягчающих обстоятельств убийце назначено девять лет в в колонии строгого режима.

- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в Гусиноозёрском городском суде.

убийство семьи
 
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