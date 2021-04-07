В Улан-Удэ дети играли на краю полыньи

К детям срочно выехали спасатели



6 апреля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что под Селенгинским мостом подростки ходят по строительным лесам. На место тут же выехали спасатели. Они помогли детям спуститься вниз. После провели с ними профилактическую беседу и проводили до дома.



Похожий случай произошёл несколькими часами позднее. Спасателям позвонила пожилая женщина. Она рассказала, что на реке Уда в районе Мясокомбината маленькие дети гуляют по льду.



Приехав на место, спасатели обнаружили, что дети 7-8 лет сидят на краю полыньи и кидают камни в воду.



Спасатели незамедлительно увели детей с реки и поговорили с ними о правилах безопасности на льду.



В последнее время участились случаи прогулок детей в местах, не предназначенных для игр. Особенно опасными локациями являются водоёмы. С наступлением весны лёд активно начинает таять и не выдерживает даже небольшой вес, отмечают в республиканском агентстве ГО и ЧС.

