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В Улан-Удэ дети играли на краю полыньи

В Улан-Удэ дети играли на краю полыньи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К детям срочно выехали спасатели

6 апреля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что под Селенгинским мостом подростки ходят по строительным лесам. На место тут же выехали спасатели. Они помогли детям спуститься вниз. После провели с ними профилактическую беседу и проводили до дома.

Похожий случай произошёл несколькими часами позднее. Спасателям позвонила пожилая женщина. Она рассказала, что на реке Уда в районе Мясокомбината маленькие дети гуляют по льду.

Приехав на место, спасатели обнаружили, что дети 7-8 лет сидят на краю полыньи и кидают камни в воду.

Спасатели незамедлительно увели детей с реки и поговорили с ними о правилах безопасности на льду.

В последнее время участились случаи прогулок детей в местах, не предназначенных для игр. Особенно опасными локациями являются водоёмы. С наступлением весны лёд активно начинает таять и не выдерживает даже небольшой вес, отмечают в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
лед спасатели
 
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