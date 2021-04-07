К детям срочно выехали спасатели
6 апреля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что под Селенгинским мостом подростки ходят по строительным лесам. На место тут же выехали спасатели. Они помогли детям спуститься вниз. После провели с ними профилактическую беседу и проводили до дома.
Похожий случай произошёл несколькими часами позднее. Спасателям позвонила пожилая женщина. Она рассказала, что на реке Уда в районе Мясокомбината маленькие дети гуляют по льду.
Приехав на место, спасатели обнаружили, что дети 7-8 лет сидят на краю полыньи и кидают камни в воду.
Спасатели незамедлительно увели детей с реки и поговорили с ними о правилах безопасности на льду.
В последнее время участились случаи прогулок детей в местах, не предназначенных для игр. Особенно опасными локациями являются водоёмы. С наступлением весны лёд активно начинает таять и не выдерживает даже небольшой вес, отмечают в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Улан-Удэ дети играли на краю полыньи
Происшествия, Фото:
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