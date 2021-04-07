 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 апреля

06 апреля

Популярное

В Иркутской области накрыли подпольные оружейные мастерские

В Иркутской области накрыли подпольные оружейные мастерские
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Изъято 25 единиц огнестрельного оружия

В начала года в Иркутской области пресечена деятельность нескольких подпольных оружейных мастерских.

Полицейские вместе с коллегами из УФСБ и Росгвардии задержали семь человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, а также их сбыту. Оружейные мастерские нашли в Иркутске, Ангарске, Тулуне и Нижнеудинске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Из незаконного оборота изъято 25 единиц огнестрельного оружия (из них 15 пистолетов «ПМ» и «ТТ», четыре автомата Калашникова различных модификаций), около тысячи патронов различного калибра, больше килограмма взрывчатых веществ.

Идёт расследование уголовных дел по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. 
оружие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ в ДТП попал 17-летний подросток на мотоцикле
В Улан-Удэ в ДТП попал 17-летний подросток на мотоцикле
Происшествия, 07.04.2021
Момент столкновения джипа и мотоцикла запечатлела камера
В Иркутской области «чёрные лесорубы» заплатят 600 тысяч
В Иркутской области «чёрные лесорубы» заплатят 600 тысяч
Происшествия, 07.04.2021
Ущерб был причинён объектам животного мира
В Бурятии насмерть сбили велосипедиста
В Бурятии насмерть сбили велосипедиста
Происшествия, 07.04.2021
Смертельный наезд произошёл на трассе
В Бурятии погибший в ДТП водитель был пьян
В Бурятии погибший в ДТП водитель был пьян
Происшествия, 07.04.2021
Водитель и пассажир были пьяны и не пристёгнуты
В Улан-Удэ продавец точки скупки проспал ограбление
В Улан-Удэ продавец точки скупки проспал ограбление
Происшествия, 07.04.2021
Вор орудовал под носом спящего продавца
Мошенник из колонии обманывал бизнесменов Бурятии
Мошенник из колонии обманывал бизнесменов Бурятии
Происшествия, 07.04.2021
Заключённый представлялся прокурором
Улан-удэнец убил друга из-за спора о службе в армии
Улан-удэнец убил друга из-за спора о службе в армии
Происшествия, 06.04.2021
Жертва убийцы умер от тяжелейшей травмы головного мозга

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^