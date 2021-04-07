Изъято 25 единиц огнестрельного оружия
В начала года в Иркутской области пресечена деятельность нескольких подпольных оружейных мастерских.
Полицейские вместе с коллегами из УФСБ и Росгвардии задержали семь человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, а также их сбыту. Оружейные мастерские нашли в Иркутске, Ангарске, Тулуне и Нижнеудинске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Из незаконного оборота изъято 25 единиц огнестрельного оружия (из них 15 пистолетов «ПМ» и «ТТ», четыре автомата Калашникова различных модификаций), около тысячи патронов различного калибра, больше килограмма взрывчатых веществ.
Идёт расследование уголовных дел по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
В Иркутской области накрыли подпольные оружейные мастерские
Происшествия, Фото:
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