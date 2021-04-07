В Улан-Удэ супруги обманули покупателей на 2,5 миллиона

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Супруги мошенничали при продаже дома



В Улан-Удэ супруги 46 и 47 лет обвиняются в мошенничестве в значительном и крупном размерах. Об этом деле сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Установлено, что супруги почти пять лет (начиная с 2014 года), обманом похищали деньги людей, желавших купить у них дом.



Муж с женой выставляли свой дом на продажу. Покупателям предлагали заключать предварительные договоры купли-продажи и брали задаток. Сумма предоплаты варьировалась от 200 до 500 тысяч рублей.



При этом супруги предупреждали: для того, чтобы сделка состоялась, необходимо оформить дополнительные недостающие документы. Оформить бумаги они обещали в максимально короткий срок, после чего обещали перейти к заключению основного договора. Однако фактически никаких действий не производили и под разными предлогами не возвращали деньги клиентам.



Установлена причастность обвиняемых к пяти подобным преступлениям. Жертвами стали жители Улан-Удэ и Прибайкальского района. Среди них пенсионеры и молодые семейные пары, а также женщина с двумя детьми. Некоторые из потерпевших для покупки дома продавали своё имущество и дополнительно брали кредиты.



Cледователь также установил причастность 47-летней женщины к двум фактам мошенничества, связанного с арендой квартиры. В 2020 году женщина, арендовав жильё в центре города, выставила объявление о его сдаче. Забирая у клиентов задаток за съём жилища, квартиру им в итоге она не сдавала и оставляла себе предоплату.



Общий ущерб от действий супругов составил около 2,5 миллионов рублей.



- Следователь провёл кропотливую работу по возмещению причинённого ущерба. В результате потерпевшим возвращено 75 тысяч рублей. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 1,5 миллионов рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.



Ранее супруги были судимы. Скоро они вновь предстанут перед судом.



