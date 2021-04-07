Обокраденная пациентка вскоре умерла
В Улан-Удэ санитарка ковидного госпиталя осуждена за кражу денег со счета тяжелобольной пациентки.
Санитарка во время дежурства тайно взяла телефон пациентки и перевела через услугу «мобильный банк» двумя платежами 10 тысяч рублей на свой банковский счёт.
Пациента не смогла выздороветь. После смерти женщины её родственники обнаружили кражу. По видеозаписи было установлено, что деньги перевела санитарка госпиталя. Тогда обратились в полицию.
На суде женщина вину признала, добровольно возместила причинённый ущерб. Суд назначил ей два года условно, с испытательным сроком один год.
- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
В Улан-Удэ санитарка ковидного госпиталя обокрала пациентку
Происшествия, Фото:
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