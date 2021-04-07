В Улан-Удэ машина после ДТП едва не сорвалась в обрыв









Вечером 6 апреля в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ на улице Мира произошло ДТП, как утверждают пострадавшие, с участием пьяного водителя.Две пожилые женщины ехали на автомобиле Nissan Note со стороны станции Дивизионная в центр города. Перед автобусной остановкой водитель притормозила, и в этот момент в них въехал седан тёмного цвета.После удара автомобиль женщин съехал в кювет, попутно зацепив электроопору. Машина дальше продолжила движение в сторону обрыва, но водителю удалось затормозить около бетонной плиты.- В результате ДТП никто не пострадал. Виновник подбежал к ним, начал материться, убедившись в том, что все живы, скрылся с места ДТП. По словам пенсионеров, он был в сильном алкогольном опьянении, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.