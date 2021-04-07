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В Иркутской области «чёрные лесорубы» заплатят 600 тысяч

В Иркутской области «чёрные лесорубы» заплатят 600 тысяч
Происшествия,  Фото:из архива
Ущерб был причинён объектам животного мира

Шесть жителей Баяндаевского района Иркутской области незаконно рубили лес.

- В результате преступных действий шести местных жителей, привлеченных по приговорам суда к уголовной ответственности за незаконные рубки деревьев, уничтожена среда обитания охотничьих ресурсов. Объектам животного мира причинён ущерб на сумму более 600 тыс рублей, - сообщает прокуратура Иркутской области.

В связи с этим прокурор района направил в суд исковые заявления о взыскании с осуждённых в бюджет Баяндаевского района ущерба, причинённого охотничьим ресурсам. Требования прокурора суд удовлетворил.

Решения суда вступили в законную силу.
черные лесорубы
 
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