В Иркутской области «чёрные лесорубы» заплатят 600 тысяч

Происшествия, Фото: из архива

Ущерб был причинён объектам животного мира



Шесть жителей Баяндаевского района Иркутской области незаконно рубили лес.



- В результате преступных действий шести местных жителей, привлеченных по приговорам суда к уголовной ответственности за незаконные рубки деревьев, уничтожена среда обитания охотничьих ресурсов. Объектам животного мира причинён ущерб на сумму более 600 тыс рублей, - сообщает прокуратура Иркутской области.



В связи с этим прокурор района направил в суд исковые заявления о взыскании с осуждённых в бюджет Баяндаевского района ущерба, причинённого охотничьим ресурсам. Требования прокурора суд удовлетворил.



Решения суда вступили в законную силу.

