Ущерб был причинён объектам животного мира
Шесть жителей Баяндаевского района Иркутской области незаконно рубили лес.
- В результате преступных действий шести местных жителей, привлеченных по приговорам суда к уголовной ответственности за незаконные рубки деревьев, уничтожена среда обитания охотничьих ресурсов. Объектам животного мира причинён ущерб на сумму более 600 тыс рублей, - сообщает прокуратура Иркутской области.
В связи с этим прокурор района направил в суд исковые заявления о взыскании с осуждённых в бюджет Баяндаевского района ущерба, причинённого охотничьим ресурсам. Требования прокурора суд удовлетворил.
Решения суда вступили в законную силу.
В Иркутской области «чёрные лесорубы» заплатят 600 тысяч
Происшествия, Фото:
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