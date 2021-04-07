Заключённый представлялся прокурором
Заключённый, сидящий в колонии, несколько месяцев обманывал предпринимателей Республик Марий Эл и Бурятии.
Мошенник звонил бизнесменам, причём, как правило, директорам крупных предприятий. Он представлялся прокурором и сообщал, что в регион прибыла комплексная проверка. Затем звонивший просил директоров приехать в прокуратуру и по пути купить алкоголь. Далее, когда потенциальная жертва находилась в магазине, мошенник убеждал пополнить баланс нескольких дорогих телефонов, якобы купленных в подарок проверяющим.
Удивительно, но бизнесмены попадались на эту схему. Мошеннику удалось заполучить порядка миллиона рублей. Так, руководитель предприятия из Йошкар-Олы перевёл 240 тысяч рублей.
- В результате проведения грамотно скоординированных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Марий Эл и Бурятии установили подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый житель Краснодарского края, который находится в местах лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Марий Эл.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к совершению, по меньшей мере 10 аналогичных преступлений.
Мошенник из колонии обманывал бизнесменов Бурятии
Происшествия, Фото:
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