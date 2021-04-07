В Бурятии будут судить похитителя трёхлетней девочки

Житель Волгоградской области предстанет перед судом в Бурятии за похищение трёхлетней девочки. Прокурор Хоринского района утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнка похитили в январе в Хоринском районе Бурятии. Организовала похищение мать девочки. Женщина после развода уехала в другой регион и никак не могла «поделить» ребёнка с бывшим супругом. В итоге ранее судимый 39-летний приятель женщины напал на отца девочки с пистолетом, угрожая его убить.
- Когда мы с ним вдвоём остались на кухне, я достал пистолет из-за пояса, направил его в голову и сказал, что я забираю ребёнка. Сказал, что мне за это заплатили <…> Я таким образом хотел заставить его думать немножко по-другому, - рассказывал на допросе задержанный мужчина.
Похитителю с пистолетом удалось забрать девочку из дома. Он усадил её в машину, где уже поджидала мать ребёнка.
Похитителям не удалось далеко уехать. Их автомобиль остановили полицейские на въезде в Улан-Удэ.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего». Наиболее строгим наказанием за такое преступление является лишение свободы на срок до 12 лет.
Уголовное дело будет рассматривать Хоринский районный суд.
Тот самый пистолет. Фото СУ СКР по Бурятии