В Бурятии будут судить похитителя трёхлетней девочки









Похитителю с пистолетом удалось забрать девочку из дома. Он усадил её в машину, где уже поджидала мать ребёнка.



Похитителям не удалось далеко уехать. Их автомобиль остановили полицейские на въезде в Улан-Удэ.



На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего». Наиболее строгим наказанием за такое преступление является лишение свободы на срок до 12 лет.



Уголовное дело будет рассматривать Хоринский районный суд.







Тот самый пистолет. Фото СУ СКР по Бурятии