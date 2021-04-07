 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 апреля

06 апреля

Популярное

В Бурятии будут судить похитителя трёхлетней девочки

В Бурятии будут судить похитителя трёхлетней девочки
Происшествия, 
Похитителю ребёнка грозит до 12 лет

Житель Волгоградской области предстанет перед судом в Бурятии за похищение трёхлетней девочки. Прокурор Хоринского района утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнка похитили в январе в Хоринском районе Бурятии. Организовала похищение мать девочки. Женщина после развода уехала в другой регион и никак не могла «поделить» ребёнка с бывшим супругом. В итоге ранее судимый 39-летний приятель женщины напал на отца девочки с пистолетом, угрожая его убить.

- Когда мы с ним вдвоём остались на кухне, я достал пистолет из-за пояса, направил его в голову и сказал, что я забираю ребёнка. Сказал, что мне за это заплатили <…> Я таким образом хотел заставить его думать немножко по-другому, - рассказывал на допросе задержанный мужчина.

 

Похитителю с пистолетом удалось забрать девочку из дома. Он усадил её в машину, где уже поджидала мать ребёнка.

Похитителям не удалось далеко уехать. Их автомобиль остановили полицейские на въезде в Улан-Удэ.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего». Наиболее строгим наказанием за такое преступление является лишение свободы на срок до 12 лет.

Уголовное дело будет рассматривать Хоринский районный суд. 

Тот самый пистолет. Фото СУ СКР по Бурятии
похищение человека
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец убил друга из-за спора о службе в армии
Улан-удэнец убил друга из-за спора о службе в армии
Происшествия, 06.04.2021
Жертва убийцы умер от тяжелейшей травмы головного мозга
В Иркутском районе собираются отменить режим ЧС
В Иркутском районе собираются отменить режим ЧС
Происшествия, 06.04.2021
В селе Хомутово устраняют последствия подтопления
Житель Бурятии выращивал коноплю в шкафу
Житель Бурятии выращивал коноплю в шкафу
Происшествия, 06.04.2021
Любитель конопли установил в шкафу увлажнитель и вентиляторы
В Бурятии нашли свалки из трупов коров
В Бурятии нашли свалки из трупов коров
Происшествия, 06.04.2021
Трупы были разбросаны возле сёл
В Улан-Удэ полицейские, обвиняемые в насилии над парнем, пойдут под суд
В Улан-Удэ полицейские, обвиняемые в насилии над парнем, пойдут под суд
Происшествия, 06.04.2021
Громкое дело о насилии над подростком в отделе полиции ушло в суд
Улан-удэнец проломил череп мужчине, заговорившему с его женой
Улан-удэнец проломил череп мужчине, заговорившему с его женой
Происшествия, 06.04.2021
Пострадавший всего лишь поздоровался со знакомой женщиной
В Бурятии парапланерист сломал ногу
В Бурятии парапланерист сломал ногу
Происшествия, 06.04.2021
ЧП произошло на пике Любви
В Бурятии курильщик сжёг дом
В Бурятии курильщик сжёг дом
Происшествия, 06.04.2021
Пожар произошёл в 19 километрах от села
В Иркутской области дорожный лихач бросался на полицейского с ножом
В Иркутской области дорожный лихач бросался на полицейского с ножом
Происшествия, 06.04.2021
Мужчина пытался убежать от полицейских после погони
В Улан-Удэ камера сняла смертельный наезд на пешехода
В Улан-Удэ камера сняла смертельный наезд на пешехода
Происшествия, 06.04.2021
От удара мужчину откинуло на несколько метров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^