Жертва убийцы умер от тяжелейшей травмы головного мозга
В Улан-Удэ предстал перед судом 34-летний мужчина, убивший друга из-за странного спора.
Всё произошло в декабре 2020 года, когда приятели распивали спиртные напитки. Мужчины внезапно поссорились из-за службы в армии. Они стали разбираться, кто как служил. Слово за слово, и разгорелся нешуточный конфликт.
Один из приятелей повалил другого на пол, сел сверху и начал бить кулаками в грудь, голову и шею. Избитый получил черепно-мозговую травму, переломы рёбер и подъязычной кости.
Мужчина умер от отёка и дислокации головного мозга.
- За убийство Советский районный суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, - сообщил «Байкал-Dailу» заместитель прокурора Советского района Улан-Удэ Денис Быков.
Известно, что до убийства мужчина работал машинистом-кочегаром, ранее он не был судим.
Улан-удэнец убил друга из-за спора о службе в армии
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В селе Хомутово устраняют последствия подтопления
Мужчина скончался в больнице
Водители грузовиков везли доски
Любитель конопли установил в шкафу увлажнитель и вентиляторы
Трупы были разбросаны возле сёл
Громкое дело о насилии над подростком в отделе полиции ушло в суд
Пострадавший всего лишь поздоровался со знакомой женщиной
ЧП произошло на пике Любви
Пожар произошёл в 19 километрах от села
Мужчина пытался убежать от полицейских после погони
Личность умершего установлена
От удара мужчину откинуло на несколько метров
Автомобиль опрокинулся в кювет
Сгорела только баня
Кража произошла в караоке-баре