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Улан-удэнец убил друга из-за спора о службе в армии

Улан-удэнец убил друга из-за спора о службе в армии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Жертва убийцы умер от тяжелейшей травмы головного мозга

В Улан-Удэ предстал перед судом 34-летний мужчина, убивший друга из-за странного спора.

Всё произошло в декабре 2020 года, когда приятели распивали спиртные напитки. Мужчины внезапно поссорились из-за службы в армии. Они стали разбираться, кто как служил. Слово за слово, и разгорелся нешуточный конфликт.

Один из приятелей повалил другого на пол, сел сверху и начал бить кулаками в грудь, голову и шею. Избитый получил черепно-мозговую травму, переломы рёбер и подъязычной кости.

Мужчина умер от отёка и дислокации головного мозга.

- За убийство Советский районный суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, - сообщил «Байкал-Dailу» заместитель прокурора Советского района Улан-Удэ Денис Быков.

Известно, что до убийства мужчина работал машинистом-кочегаром, ранее он не был судим. 
убийство
 
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