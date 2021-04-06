Улан-удэнец убил друга из-за спора о службе в армии

Жертва убийцы умер от тяжелейшей травмы головного мозга



В Улан-Удэ предстал перед судом 34-летний мужчина, убивший друга из-за странного спора.



Всё произошло в декабре 2020 года, когда приятели распивали спиртные напитки. Мужчины внезапно поссорились из-за службы в армии. Они стали разбираться, кто как служил. Слово за слово, и разгорелся нешуточный конфликт.



Один из приятелей повалил другого на пол, сел сверху и начал бить кулаками в грудь, голову и шею. Избитый получил черепно-мозговую травму, переломы рёбер и подъязычной кости.



Мужчина умер от отёка и дислокации головного мозга.



- За убийство Советский районный суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, - сообщил «Байкал-Dailу» заместитель прокурора Советского района Улан-Удэ Денис Быков.



Известно, что до убийства мужчина работал машинистом-кочегаром, ранее он не был судим.

