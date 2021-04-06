В Иркутском районе собираются отменить режим ЧС

В селе Хомутово устраняют последствия подтопления
6 апреля в Иркутской области прошло выездное совещание по вопросу ликвидации последствий подтопления подворий в селе Хомутово. В мероприятии участвовали представители регионального МЧС и администрации Иркутского района, а также губернатор Игорь Кобзев. Напомним, с 30 марта в районе действует режим чрезвычайной ситуации.
- Объёмы воды уменьшились, сегодня продолжаются восстановительные работы. Пик чрезвычайной ситуации пройден. Режим ЧС может быть снят к концу недели. Сейчас главная задача – завершить работы по откачке воды из подвалов и продолжить оказание адресной помощи жителям, - подчеркнул Игорь Кобзев.
На месте подтопления продолжают работу представители главного управления МЧС России по Иркутской области, региональной дорожной службы, администрации района и сельского поселения.
- Благодаря предпринимаемым мерам на региональном и муниципальном уровне, ситуация с подтоплением жилого сектора талыми водами стабилизировалась. На контроле мы продолжаем держать ряд муниципалитетов, в том числе Иркутский район, дачные садоводческие кооперативы, Усольский район и город Нижнеудинск, - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Евгений Гоголев.
Администрации Иркутского района губернатор поручил провести месячник по санитарной очистке и благоустройству территории с привлечением жителей. По его словам, следующей задачей станет создание инженерной защиты капитального характера. С учётом опыта этого года будет начата работа по проектированию защитной дамбы.
Вопрос о снятии режима чрезвычайной ситуации в Иркутском районе будет рассмотрен на ближайшем заседании КЧС, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
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Происшествия, Фото:
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