В Улан-Удэ полицейские, обвиняемые в насилии над парнем, пойдут под суд

В Улан-Удэ перед судом предстанут трое бывших сотрудников уголовного розыска полиции, которых обвиняют в насилии над 17-летним парнем в отделе полиции. О передаче дела в Октябрьский районный суд «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», это дело прогремело в июле 2020 года. Место действия – отдел полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ. 17-летний молодой человек заявил о том, что над ним совершили насилие прямо в отделе полиции. Молодой человек попал в больницу. Издание «Сибирь. Реалии» (признано минюстом иностранным агентом) приводило шокирующие подробности, связанные с сексуальным насилием. Сестра пострадавшего рассказывала, со слов подростка, о некоем постороннем предмете, которым его пытали. Юноша считает, что это была бутылка. После этого молодой человек попал в больницу. Также, по словам подростка, весь процесс пыток сотрудники снимали на видео. Сестра парня рассказала, что за отказ от дела им предлагали миллион рублей.
В следственном управлении так комментируют произошедшее: «По версии следствия, 4 июля 2020 года около полудня обвиняемые сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили недозволенные методы дознания и причинили телесные повреждения».
Расследованием занимались наиболее опытные следователи.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу, - добавили в СУ СКР по Бурятии.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу, - добавили в СУ СКР по Бурятии.