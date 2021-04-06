Пострадавший всего лишь поздоровался со знакомой женщиной
Перед судом предстал агрессивный улан-удэнец, из ревности проломивший череп мужчине.
Всё произошло в середине ноября 2020 года. Ночью супруги шли по улице. В какой-то момент мужчина отстал от супруги, отойдя по нужде. Когда спустя некоторое время догнал жену, увидел, что она не одна. Женщина разговаривала с другим мужчиной.
В супруге взыграла ревность. Он, не разбираясь в ситуации, тут же подбежал и с ходу начал избивать мужчину. Всего он нанёс более 12 ударов кулаками по голове. Избитый получил открытый перелом черепа.
Позже выяснилось, что пострадавший был знаком с женщиной. Увидев её на улице, он всего лишь решил поздороваться.
Теперь же в голове у несчастного мужчины стоит пластина. Он перенёс тяжёлую операцию и, возможно, навсегда останется инвалидом. Сейчас как раз решается вопрос об установлении ему инвалидности.
- За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, - сообщила «Байкал-Dailу» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Ольга Васильева.
Улан-удэнец проломил череп мужчине, заговорившему с его женой
Происшествия, Фото:
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