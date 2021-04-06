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Улан-удэнец проломил череп мужчине, заговорившему с его женой

Улан-удэнец проломил череп мужчине, заговорившему с его женой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пострадавший всего лишь поздоровался со знакомой женщиной

Перед судом предстал агрессивный улан-удэнец, из ревности проломивший череп мужчине.

Всё произошло в середине ноября 2020 года. Ночью супруги шли по улице. В какой-то момент мужчина отстал от супруги, отойдя по нужде. Когда спустя некоторое время догнал жену, увидел, что она не одна. Женщина разговаривала с другим мужчиной.

В супруге взыграла ревность. Он, не разбираясь в ситуации, тут же подбежал и с ходу начал избивать мужчину. Всего он нанёс более 12 ударов кулаками по голове. Избитый получил открытый перелом черепа.

Позже выяснилось, что пострадавший был знаком с женщиной. Увидев её на улице, он всего лишь решил поздороваться.

Теперь же в голове у несчастного мужчины стоит пластина. Он перенёс тяжёлую операцию и, возможно, навсегда останется инвалидом. Сейчас как раз решается вопрос об установлении ему инвалидности.

- За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, - сообщила «Байкал-Dailу» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Ольга Васильева.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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