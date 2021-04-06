ЧП произошло на пике Любви
Днём 5 апреля возле посёлка Аршан Тункинского района Бурятии на пике Любви упал 33-летний парапланерист. Он сломал ногу, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Сообщение об этом поступило спасателям от полицейских. В Аршан незамедлительно выехала поисково-спасательная группа.
По прибытии спасатели направились пешком до пика Любви. Пострадавший находился на середине пути, с ним был его друг, который и позвонил в полицию, сообщив о случившемся. Молодые люди отрабатывали прыжки с парапланом, в результате чего один из них и сломал ногу.
Спасатели оказали первую помощь. Они наложили шину на повреждённую ногу, дали обезболивающее, напоили чаем. Пострадавшего уложили на носилки, зафиксировав его тело верёвкой. Мужчину спустили до Аршана, где передали работникам скорой помощи.
Как сообщал «Байкал-Dailу», похожее ЧП произошло в субботу в пригороде Улан-Удэ. Парапланерист упал в лесу и получил переломы, а также сотрясение головного мозга.
В Бурятии парапланерист сломал ногу
Происшествия, Фото:
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