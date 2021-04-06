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В Бурятии курильщик сжёг дом

В Бурятии курильщик сжёг дом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в 19 километрах от села

Сегодня утром в Бурятии в 19 километрах от села Кижинга, в местности «Улаан бургааhан», произошёл пожар на гурте.

На момент прибытия пожарных жилой дом был полностью охвачен огнём. Также на расстоянии четырёх метров от этого здания горела северная сторона и крыша второго дома.



- Пожарные потушили возгорание и не допустили уничтожения одного из домов. В результате пожара жилой дом и кровля второго дома сгорели полностью. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Причиной пожара стала непотушенная сигарета. Кто именно курил и спалил дом, уже установлено.











пожар
 
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