В Бурятии курильщик сжёг дом

Пожар произошёл в 19 километрах от села
Сегодня утром в Бурятии в 19 километрах от села Кижинга, в местности «Улаан бургааhан», произошёл пожар на гурте.
На момент прибытия пожарных жилой дом был полностью охвачен огнём. Также на расстоянии четырёх метров от этого здания горела северная сторона и крыша второго дома.
- Пожарные потушили возгорание и не допустили уничтожения одного из домов. В результате пожара жилой дом и кровля второго дома сгорели полностью. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Причиной пожара стала непотушенная сигарета. Кто именно курил и спалил дом, уже установлено.
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