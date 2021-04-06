В Иркутской области дорожный лихач бросался на полицейского с ножом

Мужчина пытался убежать от полицейских после погони



На 29-летнего жителя города Слюдянка, бросавшегося с ножом на полицейского, возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.



По версии следствия, 27 марта в Слюдянке сотрудники ДПС преследовали автомобиль под управлением подозреваемого. Около одного из домов водитель бросил автомобиль и попытался убежать от сотрудников полиции. При этом одному из них он угрожал ножом.



Несмотря на оказанное сопротивление, сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Он был доставлен в отдел полиции.



В настоящее время производятся следственные действия.



