Мужчина пытался убежать от полицейских после погони
На 29-летнего жителя города Слюдянка, бросавшегося с ножом на полицейского, возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
По версии следствия, 27 марта в Слюдянке сотрудники ДПС преследовали автомобиль под управлением подозреваемого. Около одного из домов водитель бросил автомобиль и попытался убежать от сотрудников полиции. При этом одному из них он угрожал ножом.
Несмотря на оказанное сопротивление, сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Он был доставлен в отдел полиции.
В настоящее время производятся следственные действия.
В Иркутской области дорожный лихач бросался на полицейского с ножом
Происшествия, Фото:
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