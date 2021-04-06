 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 апреля

05 апреля

Популярное

В Улан-Удэ камера сняла смертельный наезд на пешехода

В Улан-Удэ камера сняла смертельный наезд на пешехода
Происшествия, 
От удара мужчину откинуло на несколько метров

В паблике «Аноним 03» появилось видео смертельного наезда на 45-летнего мужчину в районе Мелькомбината. Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 4 апреля. 19-летний водитель «Сузуки» сбил мужчину на пешеходном переходе.

На кадрах видно, как пешеход переходит дорогу, в этот момент в него влетает машина. От сильного удара мужчину откинуло на несколько метров.



Видео опубликовала родственница погибшего.

- Утверждают, что вне пешеходного перехода, - пишет она.

Действительно, видно, что мужчина вышел на дорогу на пару метров раньше, чем начиналась «зебра». Но в момент удара он уже практически шёл по пешеходному переходу.

В комментариях люди недоумевают, как можно было не увидеть человека на открытом участке дороги в светлое время суток.

«Самое главное, на улице светло, был в зоне пешеходного перехода, на открытом участке дороги», «Я не понимаю, каким надо быть водителем, чтобы на прямой, в светлое время суток наехать на пешехода?», «Везде перед пешеходным переходом надо лежачих полицейских положить», «Там видимость отличная, несоблюдение скоростного режима + самонадеянность водителя», «Шёл бы он на 2 метра ближе, в данном случае, к сожалению, ничего бы не изменилось. Перед пешеходной зоной нужно снижать скорость, а водитель явно это игнорировал».

По информации ГИБДД, стаж виновника аварии 1,5 года.


ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ камера сняла смертельный наезд на пешехода
В Улан-Удэ камера сняла смертельный наезд на пешехода
Происшествия, 06.04.2021
От удара мужчину откинуло на несколько метров
Ангарская ОПГ поставляла «синтетику» в Бурятию
Ангарская ОПГ поставляла «синтетику» в Бурятию
Происшествия, 06.04.2021
Доход ОПГ наркодельцов превысил 6 миллионов рублей
В нацпарке Бурятии потушили лесной пожар
В нацпарке Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 06.04.2021
На утро 6 апреля лесные пожары ликвидированы
Братчанин получил 8 лет колонии за нарколабораторию
Братчанин получил 8 лет колонии за нарколабораторию
Происшествия, 06.04.2021
Подельница наркодилера получила отсрочку из-за ребёнка
В Бурятии пьяный мотоциклист травмировал женщину на мопеде
В Бурятии пьяный мотоциклист травмировал женщину на мопеде
Происшествия, 06.04.2021
Виновник аварии был пьян и не имел водительских прав
Братчанка перевела 800 тысяч за «посылку с золотыми слитками»
Братчанка перевела 800 тысяч за «посылку с золотыми слитками»
Происшествия, 06.04.2021
Аферист нашёл свою жертву в «Одноклассниках»
В Улан-Удэ грузчик украл из офиса телефон
В Улан-Удэ грузчик украл из офиса телефон
Происшествия, 06.04.2021
Вора сняла камера видеонаблюдения
На Байкале провалились под лёд грузовики с досками
На Байкале провалились под лёд грузовики с досками
Происшествия, 06.04.2021
Один из грузовиков ушёл под лёд полностью
В Бурятии после страшной смерти женщины расправляются с собаками
В Бурятии после страшной смерти женщины расправляются с собаками
Происшествия, 05.04.2021
В селе, где собаки насмерть загрызли женщину, дежурит полиция
В Забайкалье маршрутка столкнулась с поездом
В Забайкалье маршрутка столкнулась с поездом
Происшествия, 05.04.2021
Причиной ДТП стало нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^