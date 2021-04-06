В Улан-Удэ камера сняла смертельный наезд на пешехода









Видео опубликовала родственница погибшего.



- Утверждают, что вне пешеходного перехода, - пишет она.



Действительно, видно, что мужчина вышел на дорогу на пару метров раньше, чем начиналась «зебра». Но в момент удара он уже практически шёл по пешеходному переходу.



В комментариях люди недоумевают, как можно было не увидеть человека на открытом участке дороги в светлое время суток.



«Самое главное, на улице светло, был в зоне пешеходного перехода, на открытом участке дороги», «Я не понимаю, каким надо быть водителем, чтобы на прямой, в светлое время суток наехать на пешехода?», «Везде перед пешеходным переходом надо лежачих полицейских положить», «Там видимость отличная, несоблюдение скоростного режима + самонадеянность водителя», «Шёл бы он на 2 метра ближе, в данном случае, к сожалению, ничего бы не изменилось. Перед пешеходной зоной нужно снижать скорость, а водитель явно это игнорировал».



По информации ГИБДД, стаж виновника аварии 1,5 года.





