В Улан-Удэ камера сняла смертельный наезд на пешехода

В паблике «Аноним 03» появилось видео смертельного наезда на 45-летнего мужчину в районе Мелькомбината. Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 4 апреля. 19-летний водитель «Сузуки» сбил мужчину на пешеходном переходе.
На кадрах видно, как пешеход переходит дорогу, в этот момент в него влетает машина. От сильного удара мужчину откинуло на несколько метров.
Видео опубликовала родственница погибшего.
- Утверждают, что вне пешеходного перехода, - пишет она.
Действительно, видно, что мужчина вышел на дорогу на пару метров раньше, чем начиналась «зебра». Но в момент удара он уже практически шёл по пешеходному переходу.
В комментариях люди недоумевают, как можно было не увидеть человека на открытом участке дороги в светлое время суток.
«Самое главное, на улице светло, был в зоне пешеходного перехода, на открытом участке дороги», «Я не понимаю, каким надо быть водителем, чтобы на прямой, в светлое время суток наехать на пешехода?», «Везде перед пешеходным переходом надо лежачих полицейских положить», «Там видимость отличная, несоблюдение скоростного режима + самонадеянность водителя», «Шёл бы он на 2 метра ближе, в данном случае, к сожалению, ничего бы не изменилось. Перед пешеходной зоной нужно снижать скорость, а водитель явно это игнорировал».
По информации ГИБДД, стаж виновника аварии 1,5 года.