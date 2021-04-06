Личность умершего установлена
В центре Улан-Удэ, возле торгового центра «Еврозона», утром обнаружили труп мужчины.
В паблике buryatia_online приводятся слова очевидца. Он рассказал, что мужчина находился в состоянии похмелья, у него шла кровь изо рта. Как приехала скорая, он скончался.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили, что сегодня в 9.40 в полицию поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи об обнаружении трупа на улице Балтахинова, рядом с торговым центром.
- На место выехали сотрудники полиции. В настоящий момент личность мужчины установлена. Будет проведена проверка по обстоятельствам происшествия, - отметили в министерстве.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце марта в центре Улан-Удэ, возле многоквартирного дома по улице Смолина покончил с собой мужчина. Его труп видели многие проходившие мимо люди.
В Улан-Удэ рядом с торговым центром нашли труп
Происшествия, Фото:
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