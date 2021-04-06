В Бурятии пожарные отстояли гараж и жилой дом













Днём 5 апреля произошёл пожар в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии.На момент прибытия пожарных горела крыша бани. Существовала угроза распространения огня на гараж, пристроенный к бане, а также на жилой дом, пристроенный к гаражу.- Открытое горение было ликвидировано за 23 минуты. Распространения огня на гараж и жилой дом пожарные не допустили. В результате пожара баня выгорела изнутри, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи в бане.