 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 апреля

05 апреля

Популярное

Улан-удэнку обокрали, когда она сидела за барной стойкой

Улан-удэнку обокрали, когда она сидела за барной стойкой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кража произошла в караоке-баре

2 апреля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 28-летней жительницы села Сотниково о краже телефона в караоке-баре. Девушка сообщила, что сидела за барной стойкой, а неизвестный вор вытащил телефон из кармана пиджака.

Полицейские по камерам видеонаблюдения в караоке-баре установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за тяжкое преступление 24-летний житель села Поселье.

Незаметно он вынул телефон из кармана одежды посетительницы и покинул место за баром.

Спустя пару дней вор был задержан. Украденный телефон, который он планировал продать, изъят.

- Подозреваемый нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Ведётся следствие, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ангарская ОПГ поставляла «синтетику» в Бурятию
Ангарская ОПГ поставляла «синтетику» в Бурятию
Происшествия, 06.04.2021
Доход ОПГ наркодельцов превысил 6 миллионов рублей
В нацпарке Бурятии потушили лесной пожар
В нацпарке Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 06.04.2021
На утро 6 апреля лесные пожары ликвидированы
Братчанин получил 8 лет колонии за нарколабораторию
Братчанин получил 8 лет колонии за нарколабораторию
Происшествия, 06.04.2021
Подельница наркодилера получила отсрочку из-за ребёнка
В Бурятии пьяный мотоциклист травмировал женщину на мопеде
В Бурятии пьяный мотоциклист травмировал женщину на мопеде
Происшествия, 06.04.2021
Виновник аварии был пьян и не имел водительских прав
Братчанка перевела 800 тысяч за «посылку с золотыми слитками»
Братчанка перевела 800 тысяч за «посылку с золотыми слитками»
Происшествия, 06.04.2021
Аферист нашёл свою жертву в «Одноклассниках»
В Улан-Удэ грузчик украл из офиса телефон
В Улан-Удэ грузчик украл из офиса телефон
Происшествия, 06.04.2021
Вора сняла камера видеонаблюдения
На Байкале провалились под лёд грузовики с досками
На Байкале провалились под лёд грузовики с досками
Происшествия, 06.04.2021
Один из грузовиков ушёл под лёд полностью
В Бурятии после страшной смерти женщины расправляются с собаками
В Бурятии после страшной смерти женщины расправляются с собаками
Происшествия, 05.04.2021
В селе, где собаки насмерть загрызли женщину, дежурит полиция
В Забайкалье маршрутка столкнулась с поездом
В Забайкалье маршрутка столкнулась с поездом
Происшествия, 05.04.2021
Причиной ДТП стало нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения
Житель Бурятии смошенничал на 2,1 млн
Житель Бурятии смошенничал на 2,1 млн
Происшествия, 05.04.2021
21-летний парень «зарабатывал», обманывая людей по телефону  
В Бурятии стая собак заживо загрызла пенсионерку
В Бурятии стая собак заживо загрызла пенсионерку
Происшествия, 05.04.2021
Собаки, от которых мучительной смертью умерла женщина, скрываются в лесу
Забайкалец спрятал украденное золото в золе
Забайкалец спрятал украденное золото в золе
Происшествия, 05.04.2021
Владелец квартиры зря доверился соседу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^