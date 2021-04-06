Кража произошла в караоке-баре
2 апреля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 28-летней жительницы села Сотниково о краже телефона в караоке-баре. Девушка сообщила, что сидела за барной стойкой, а неизвестный вор вытащил телефон из кармана пиджака.
Полицейские по камерам видеонаблюдения в караоке-баре установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за тяжкое преступление 24-летний житель села Поселье.
Незаметно он вынул телефон из кармана одежды посетительницы и покинул место за баром.
Спустя пару дней вор был задержан. Украденный телефон, который он планировал продать, изъят.
- Подозреваемый нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Ведётся следствие, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнку обокрали, когда она сидела за барной стойкой
Происшествия, Фото:
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