Ангарская ОПГ поставляла «синтетику» в Бурятию

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Перед судом предстанут 10 ангарчан в возрасте от 21 до 44 лет. Им предъявлены обвинение по различным статьям – от незаконного сбыта наркотиков и участия в преступном сообществе до легализации денежных средств.



Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении организатора бизнеса уголовное дело выделено в отдельное производство, оно было направлено в суд ранее.



Перед судом предстанут 10 ангарчан в возрасте от 21 до 44 лет. Им предъявлены обвинение по различным статьям – от незаконного сбыта наркотиков и участия в преступном сообществе до легализации денежных средств.Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении организатора бизнеса уголовное дело выделено в отдельное производство, оно было направлено в суд ранее.

В Ангарске предстанут перед судом 10 участников ОПГ, поставлявших наркотики в трёх регионах, в том числе в Бурятии. Об этой группировке рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.Спецоперация по задержанию проходила в несколько этапов. Всего полицейские задержали лидера сообщества и 10 соучастников. Один из них пытался скрыться из региона, но его оперативники поймали в аэропорту. Мужчина ожидал рейс с крупной партией «синтетики» в багаже.По версии следствия, жители Ангарска поставляли различные виды наркотиков в четыре города Иркутской области, а в Бурятию и Краснодарский край. Наркотики они приобретали в центральной части России. Затем привозили к себе, пользуясь услугами транспортно-логистических компаний.Сбывали наркотики через два интернет-магазина, созданных в мобильном мессенджере. Наркоманы платили криптовалютой и получали координаты тайников-закладок.Выручку наркодельцы выводили через специализированные сайты и программы на счета третьих лиц. Таким способом фигурантам удалось извлечь доход на на общую сумму свыше 6,4 миллионов рублей.