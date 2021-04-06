Братчанин получил 8 лет колонии за нарколабораторию

Подельница наркодилера получила отсрочку из-за ребёнка
В Братске суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего мужчины и 25-летней девушки за синтетические наркотики.
В 2020-м году ранее судимый 30-летний братчанин оборудовал в своём доме подпольную нарколабораторию. Он покупал химические реактивы и сам готовил наркотики. Закладки «синтетики» делала его подельница.
Пару задержали в мае 2020 года. В операции участвовали сотрудники УФСБ, ГУ МВД и СОБР Росгвардии.
- Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, женщине – 6 лет лишения свободы, с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребёнком 14-летнего возраста. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Подельница наркодилера получила отсрочку из-за ребёнка
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