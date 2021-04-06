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В Бурятии пьяный мотоциклист травмировал женщину на мопеде

В Бурятии пьяный мотоциклист травмировал женщину на мопеде
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Виновник аварии был пьян и не имел водительских прав

Накануне, 5 апреля, в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии устроил ДТП пьяный мотоциклист, не имеющий водительских прав. Всё произошло около трёх часов дня.

- 28-летний водитель мотоцикла «ИЖ-Планета-5» (без государственных регистрационных знаков), не имеющий права управления транспортным средством, следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Ленина села Подлопатки, совершил столкновение с мопедом «Рейсер» под управлением 63-летней женщины-водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП женщина, ехавшая на мопеде, получила травмы. Она была госпитализирована.

Результат освидетельствования виновника аварии составил 0,76 мг/л.


Как сообщал «Байкал-Daily», 4 апреля в Кабанском районе Бурятии погибли водители столкнувшихся и загоревшихся фур.


ДТП мотоциклисты алкогольное опьянение
 
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