В Бурятии пьяный мотоциклист травмировал женщину на мопеде

Накануне, 5 апреля, в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии устроил ДТП пьяный мотоциклист, не имеющий водительских прав. Всё произошло около трёх часов дня.
- 28-летний водитель мотоцикла «ИЖ-Планета-5» (без государственных регистрационных знаков), не имеющий права управления транспортным средством, следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Ленина села Подлопатки, совершил столкновение с мопедом «Рейсер» под управлением 63-летней женщины-водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП женщина, ехавшая на мопеде, получила травмы. Она была госпитализирована.
Результат освидетельствования виновника аварии составил 0,76 мг/л.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 апреля в Кабанском районе Бурятии погибли водители столкнувшихся и загоревшихся фур.