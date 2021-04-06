Аферист нашёл свою жертву в «Одноклассниках»
58-летняя работница школы искусств из Братска перевела 800 тысяч рублей «хирургу», познакомившись с ним через соцсеть «Одноклассники». Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
В соцсети женщина обратила внимание на пользователя с именем Карл, который заходил на её страницу. Завязалась переписка, которая длилась несколько месяцев. Пользователь, очаровавший братчанку, выдавал себя за практиковавшего в Бразилии врача Карла Камила. «Медик» сообщил, что планирует переехать в Россию, начинает строить клинику в Москве и якобы уже направил женщине багаж с «золотыми слитками и долларами». Лжеврач переслал братчанке накладную и попросил оплатить расходы, обещая вернуть деньги, как только прибудет в Россию. Новый знакомый также отметил, что может доверять только ей и поэтому в страну прилетит именно через Братск.
На указанном в сообщении сайте женщина оплатила свыше 50 тысяч рублей «налога». Однако через несколько дней ей пришло сообщение о трудностях на таможне и необходимости новой оплаты, на что потребовалось почти 140 тысяч рублей. В дальнейшем женщине сообщалось о передвижении груза и новых расходах, в общей сумме превысивших 870 тысяч рублей, которые она также оплатила. Деньги доверчивая женщина взяла взаймы у родственников и оформила банковский кредит.
Получив очередное извещение о пошлине, братчанка поняла, что её обманывают, и обратилась в полицию.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Предварительно установлено, что фотографии для переписки аферисты могли скопировать с аккаунта популярного в соцсетях зарубежного врача-онколога с другим именем.
Братчанка перевела 800 тысяч за «посылку с золотыми слитками»
Происшествия, Фото:
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