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В Улан-Удэ грузчик украл из офиса телефон

В Улан-Удэ грузчик украл из офиса телефон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вора сняла камера видеонаблюдения

1 апреля в отдел полиции №1 поступило заявление о краже от 33-летней улан-удэнки. Женщина рассказала, что в офисе компании, куда она приехала по рабочим делам, неизвестный украл её телефон стоимостью 16 тысяч рублей.

Полицейские отсмотрели записи с камеры видеонаблюдения в кабинете, откуда пропало мобильное устройство, и установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний грузчик торговой сети, работающий вахтовым методом.

Молодой человек прибыл из района в офис, чтобы сдать смену. Воспользовавшись отсутствием в кабинете коллег, он стащил оставленный на столе чужой телефон.

Оперативники уголовного розыска задержали мужчину по месту его жительства в Закаменском районе. Телефон у него изъят.

Ранее к уголовной ответственности сельчанин не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.



кража
 
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