Вора сняла камера видеонаблюдения
1 апреля в отдел полиции №1 поступило заявление о краже от 33-летней улан-удэнки. Женщина рассказала, что в офисе компании, куда она приехала по рабочим делам, неизвестный украл её телефон стоимостью 16 тысяч рублей.
Полицейские отсмотрели записи с камеры видеонаблюдения в кабинете, откуда пропало мобильное устройство, и установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний грузчик торговой сети, работающий вахтовым методом.
Молодой человек прибыл из района в офис, чтобы сдать смену. Воспользовавшись отсутствием в кабинете коллег, он стащил оставленный на столе чужой телефон.
Оперативники уголовного розыска задержали мужчину по месту его жительства в Закаменском районе. Телефон у него изъят.
Ранее к уголовной ответственности сельчанин не привлекался.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ грузчик украл из офиса телефон
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 06.04.2021
Вора сняла камера видеонаблюдения
Происшествия, 06.04.2021
Один из грузовиков ушёл под лёд полностью
В селе, где собаки насмерть загрызли женщину, дежурит полиция
Причиной ДТП стало нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения
21-летний парень «зарабатывал», обманывая людей по телефону
Собаки, от которых мучительной смертью умерла женщина, скрываются в лесу
Владелец квартиры зря доверился соседу
Воришка присвоил банковскую карту коллеги
Вор потратил деньги за три дня
Лгунья предстала перед судом
При задержании преступник открыл огонь из автомата
Рабочий погиб во время уборки снега
Суд изменил условный срок на лишение свободы
Мужчина не удержался от кражи, когда шёл мимо
Запрещённые вещи спрятали в сырье для туалетной бумаги