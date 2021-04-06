В Улан-Удэ грузчик украл из офиса телефон

Вора сняла камера видеонаблюдения



1 апреля в отдел полиции №1 поступило заявление о краже от 33-летней улан-удэнки. Женщина рассказала, что в офисе компании, куда она приехала по рабочим делам, неизвестный украл её телефон стоимостью 16 тысяч рублей.



Полицейские отсмотрели записи с камеры видеонаблюдения в кабинете, откуда пропало мобильное устройство, и установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний грузчик торговой сети, работающий вахтовым методом.



Молодой человек прибыл из района в офис, чтобы сдать смену. Воспользовавшись отсутствием в кабинете коллег, он стащил оставленный на столе чужой телефон.



Оперативники уголовного розыска задержали мужчину по месту его жительства в Закаменском районе. Телефон у него изъят.



Ранее к уголовной ответственности сельчанин не привлекался.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.







