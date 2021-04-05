В Бурятии после страшной смерти женщины расправляются с собаками

В селе, где собаки насмерть загрызли женщину, дежурит полиция
В улусе Шэнэ-Буса Заиграевского района Бурятии, где накануне стая собак насмерть загрызла 80-летнюю женщину, нашли трупы двух животных. Группа «Заиграево-инфо» сообщает, что трупы собак обнаружили в подвале заброшенного здания. Один нашли сегодня, 5 апреля, второй вчера, но уже после известия о страшной гибели пенсионерки.
Что случилось с собаками, точно неизвестно. На фотографиях видно, что на их теле и мордах кровь от нанесённых ран. Вероятно, с ними расправились, а после сбросили в подвал заброшенного дома.
Специалисты взяли у умерших животных пробы на бешенство. Один результат известен – отрицательный, результаты второго ожидаются.
Сегодня в районе состоялась внеочередное заседание противоэпизотической комиссии, сообщается в «Заиграево-инфо». В состав комиссии вошли следственный комитет, прокуратура, ОМВД, администрация района, ветеринарная служба, отдел ГО и ЧС, Заиграевская центральная районная больница и другие.
По итогам заседания было принято несколько решений. На улицах села будут дежурить сотрудники полиции. По дворам жителей начнётся обход. За каждым ребёнком из детского сада и школы решили обеспечить контроль. Также сейчас начнётся работа по заключению прямого договора на отлов собак.
Как сообщал «Байкал-Daily», 80-летняя жительница улуса Шэнэ-Буса погибла страшной смертью, её заживо загрызли собаки. Пожилая женщина жила одна, тело её нашёл утром сын, живущий по соседству. Когда после полицейские обследовали прилегающую местность, на одного из них бросились четыре крупных пса без ошейников. Полицейский открыл по ним огонь и ранил одну из собак, после чего свора скрылась в ближайшем лесу.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека».
Собаки и до этого случая нападали на людей в Бурятии. В декабре прошлого года от стаи собак серьёзно пострадала 20-летняя улан-удэнка. Псы едва не загрызли девушку, серьёзно повредив лицо и кусая до костей. Сейчас пострадавшая проходит лечение в Москве.
В Бурятии после страшной смерти женщины расправляются с собаками
Происшествия, Фото:
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