Житель Бурятии смошенничал на 2,1 млн

21-летний парень «зарабатывал», обманывая людей по телефону



В Московской области окончено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Бурятии, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 2,1 млн рублей.



- В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленник, будучи неработающим, зарабатывал, обманывая граждан по телефону, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.



Обвиняемый в разговоре представлялся сотрудником банка, сообщал, что карта заблокирована, потому что на счёт совершено покушение, и неизвестные хотят украсть деньги дистанционно. Чтобы сохранить накопления, по словам афериста, нужно установить на телефон специальное мобильное приложение, при помощи которого «сотрудник банка» поможет оставить деньги в сохранности. Одна из потерпевших выполнила его требования, и он получил доступ и совершил хищение более 797 тысяч рублей.



- В двух других эпизодах злоумышленник сообщал, что он является сотрудником службы безопасности банка, который намерен вычислить работника кредитной организации, предоставившего в открытый доступ информацию о клиентских базах. При этом, как указывал мужчина, потерпевшим нельзя было никуда обращаться за консультацией и помощью, потому что это приведёт к «провалу операции». Обвиняемый вводил граждан в заблуждение тем, что из-за утечки информации, на их имена неизвестные, якобы, пытаются оформить кредит. Для положительного исхода он убеждал потерпевших перевести через ближайший банкомат для сохранности на «резервный банковский счёт» их денежные средства. Таким образом пострадавшие перечислили более 1 млн 386 тысяч рублей, которыми злоумышленник распорядился по своему усмотрению, – отметила Татьяна Петрова.



Было возбуждено уголовное дело ст. 159 УК РФ «Мошенничество».



Молодой человек задержан. В ходе предварительного расследования он дал признательные показания. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



- Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Домодедовский городской суд, - сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

