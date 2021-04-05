Житель Бурятии 24 раза расплатился чужой картой и сел в колонию

Воришка присвоил банковскую карту коллеги



Баунтовский районный суд вынес приговор молодому человеку, укравшему деньги с чужой карты.



В августе 2020 года 26-летний житель Мухоршибирского района приехал в Багдарин на заработки – на покраску моста. В начале сентября после работы бригада решила распить спиртное. В магазин отправили парня и его коллегу, по которой расплатились за алкоголь.



После покупки молодой человек забыл вернуть владелице карту и вспомнил про неё лишь вечером. Возвращать чужое он и не подумал, решив купить алкоголь и продукты и оплатить покупки с помощью карты женщины.



- Хотя подсудимому не был известен пин-код, это обстоятельство его не смутило, поскольку карта была со знаком бесконтактного обслуживания «Wi-Fi», и до 1000 рублей пин-код не требовался, - отметили в пресс-службе суда.



Для начала он направился в круглосуточный магазин, там покупал продукты, спиртное, причём каждый раз не выходя за пределы 1000 рублей. Таким образом, парень купил товар в торговой точке на сумму 5178 рублей, 11 раз оплачивая покупки с карты потерпевшей.



Свои похождения с чужой картой он продолжил в кафе, в которое заявился с купленными спиртным и продуктами. В заведении житель Бурятии, действуя по старой схеме, в течение двух часов потратил 7058 рублей, 13 раз оплачивая спиртное и закуску с карты.



Все эти многочисленные манипуляции нетрезвого парня с картой ни продавцу, ни кассиру кафе подозрительными не показались. Как следует из материалов уголовного дела, подсудимого они не запомнили. Наутро потерпевшая обнаружила многочисленные списания со своей карты и обратилась в полицию.



В общей сложности молодой человек украл с банковской карты женщины более 12 тысяч.



Вор вину признал полностью. При этом в октябре 2020-го Тарбагатайский районный суд уже вынес ему приговор за другую кражу. Приговор вступил в законную силу 20 октября того же года. Так что рецидива в действиях подсудимого суд не усмотрел, ведь преступление с картой коллеги произошли до вступления приговора в законную силу.



Приговором суда молодой человек признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Приговор суда не вступил в законную силу.

